Manovra Ter, sì allo studio di fattibilità per i dissalatori. Marano: “Bene l’ok alla mia norma”

Uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di dissalazione dell’acqua marina nel capoluogo etneo grazie ad un emendamento al disegno di legge n. 771 presentato dalla parlamentare.

“All’interno della Manovra ter ha trovato spazio la mia proposta di finanziare uno studio di fattibilità per la realizzazione di impianti di dissalazione dell’acqua marina a Catania”. Così la deputata regionale M5s, Jose Marano, commenta l’approvazione dell’emendamento al disegno di legge n. 771 approvato dall’Assemblea regionale siciliana.

“La siccità – spiega la parlamentare siciliana che è anche vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars – ha assunto contorni drammatici in Sicilia perché ereditiamo dai governi precedenti un desolante nulla di fatto sul fronte delle infrastrutture irrigue e mi riferisco sia alla realizzazione di quelle nuove che alla manutenzione di quelle esistenti. Ma è mancata anche un’adeguata programmazione degli interventi a sostegno dell’agricoltura, dell’allevamento e a tutela dei tantissimi cittadini siciliani oggi costretti a disagi da terzo mondo”.

“I primi segnali del cambiamento climatico – prosegue Marano – hanno gettato la nostra regione nel caos. La strada dei dissalatori andava imboccata tempo fa. Con un emendamento nell’ultima finanziaria regionale lo avevo proposto ma il governo Schifani ha lasciato che il mio appello cadesse nel vuoto e adesso siamo qui a parlare di razionamento della risorsa idrica. Certamente paghiamo il prezzo di un’assenza pesante che è quella dell’assessore all’Agricoltura, da mesi ne sollecitiamo la nomina ma non c’è stata alcuna risposta”.

“Per non parlare della polemica sterile e pretestuosa del ministro Nello Musumeci che oggi lancia accuse ma da presidente della Regione siciliana ha fatto ben poco per evitare che si arrivasse a questa situazione. Lo studio di fattibilità sui dissalatori che realizzeremo rappresenta solo il primo passo ma ritengo sia assolutamente necessario per avviare una gestione dell’emergenza idrica che vada finalmente oltre gli interventi spot che abbiamo visto fino ad ora”, conclude Marano parlando dell’emendamento.

