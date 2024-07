Ars, approvata la manovra-ter da 160 milioni: fondi per Comuni, enti formazione e crisi idrica

Sono coinvolte nella "manovrina estiva" dell'Ars anche formazione professionale, infrastrutture, contributi per le attività e diverse iniziative per il territorio.

Con 38 voti in favore e 21 contrari, l’Ars ha approvato il ddl denominato “misure finanziarie urgenti”. Il tutto, è arrivato al termine di una seduta fiume, iniziata alle 15 e conclusa intorno alla mezzanotte (per trovare l’intesa sul maxiemendamento ben quattro ore di sospensione con diversi interventi delle forze politiche). L’obiettivo, era quello di ottenere il via libera dell’ormai famosa “manovrina estiva”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ars, fondi per Comuni, siccità e attività sul territorio

La legge discussa all’assemblea dell’Ars contiene diversi provvedimenti e altre misure finanziarie in vari ambiti strategici a partire dai Comuni. Sono coinvolte nella “manovrina estiva” dell’Ars anche formazione professionale, infrastrutture, contributi per le attività e diverse iniziative per il territorio. Ma anche norme sulla società, enti regionali e provvedimenti sulla crisi idrica.

Convocata per questa mattina alle 11, adesso l’aula, in base a quanto stabilito dall’ultima conferenza dei capigruppo, discuterà del ddl di riforma delle ex province.