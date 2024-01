Tenta rapina dopo evasione domiciliari: pregiudicata 42enne arrestata nel siracusano

La donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Ad Avola, i Carabinieri della Stazione di Noto hanno arrestato una 42anne per evasione, lesioni personali e tentata rapina. La donna era sottoposta alla detenzione domiciliare per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Nel corso della notte, è evasa e si è introdotta in un’abitazione privata per perpetrare un furto. A sorprenderla la proprietaria che, nel tentativo di impedire il reato, è stata aggredita. I militari, immediatamente accorsi, hanno arrestato la 42enne. Dopo le formalità di rito è stata nuovamente posta ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.

Da casa al carcere

Qualche ora dopo, la donna è evasa nuovamente ed è stata rintracciata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Noto che l’hanno arrestata. La donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.