Tim alla ricerca di nuovo personale, come candidarsi

Diversi profili ricercati tra coloro che desiderano avviare una carriera nel settore delle telecomunicazioni

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità di lavoro nel settore delle telecomunicazioni, il marchio Tim mette costantemente a disposizione delle nuove opportunità di lavoro per tutti coloro che desiderano avviare una carriera in questo settore.

Tim, i profili ricercati

Ingegneri delle telecomunicazioni

Sviluppatori e programmatori

Esperti di marketing e comunicazione

Esperti di customer service

Project manager

Esperti di cybersecurity

Tim, i requisiti per lavorare

Formazione ed esperienza

Conoscenza del settore

Competenze tecniche

Abilità comunicative

Orientamento al cliente

Flessibilità e adattabilità

Lingue straniere

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario seguire dei semplici passaggi, visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso sul sito TIM Lavora con noi. Qui è possibile trovare una lista delle posizioni aperte attualmente disponibili.

