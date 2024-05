Opportunità lavorative con Terna, come candidarsi

Molteplici offerte per studenti e neolaureati

Terna, la colonna portante dell’energia elettrica in Italia, rappresenta una pietra miliare nell’ambito della gestione della rete elettrica ad alta tensione, vantando uno dei sistemi più avanzati e tecnologici in Europa. Periodicamente il marchio mette a disposizione delle nuove opportunità di lavoro.

Terna, posizioni e profili ricercati

Terna offre molteplici opportunità per studenti e neolaureati, soprattutto a coloro che hanno conseguito una laurea o stanno studiando in ambiti STEM. Il processo può variare a seconda del tipo di inserimento e dell’ambito professionale. Generalmente, prevede una valutazione del curriculum inviato e successive fasi di selezione per i candidati che corrispondono alle esigenze aziendali.

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono soggette a variazioni in base a quelle che sono le esigenze del marchio, di solito i profili più ricercati sono:

Junior Engineer

Profili Tecnici

Project Engineer.

Queste posizioni sono disponibili in tutto il territorio nazionale e sono focalizzate su diverse aree di competenza all’interno dell’azienda.

Terna, come candidarsi

Per candidarsi, è necessario inviare il proprio curriculum attraverso il sito di Terna. Se il profilo corrisponde alle posizioni aperte, l’azienda contatterà il candidato per iniziare il processo di selezione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI