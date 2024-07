Il calendario dei pagamenti Inps di agosto 2024: pensioni, assegno unico, AdI, Naspi e altro

Quando arrivano le pensioni e le misure di sostegno al reddito dell'Inps nel mese di agosto.

Pagamenti Inps agosto 2024, dall’assegno unico alle pensioni, passando per la novità dell’assegno di inclusione: ecco tutte le informazioni utili e le date in cui sono previsti i versamenti.

Pagamenti Inps agosto 2024, calendario pensioni

Normalmente il pagamento avviene con valuta nel primo giorno bancabile del mese. Per il mese di agosto, il pagamento avverrà con valuta l’1 agosto.

Per il ritiro delle pensioni Inps negli uffici postali, si seguirà orientativamente il seguente calendario di pagamento (si consiglia di verificare il calendario delle singole sedi):

Cognomi A-C : giovedì 1 agosto;

: giovedì 1 agosto; Cognomi D-K : venerdì 2 agosto;

: venerdì 2 agosto; Cognomi L-P : sabato 3 agosto (mattina);

: sabato 3 agosto (mattina); Cognomi Q-Z: lunedì 5 agosto.

Pagamenti Inps agosto 2024, le info su aumenti e trattenute

A fine 2023 l’Inps ha effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nell’anno di imposta (IRPEF e addizionali comunali e regionali) e ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024; qualora i due ratei di pensione non siano stati sufficienti per il recupero totale, l’Inps prevede delle trattenute dalle pensioni successive.

Per quanto riguarda aumenti delle pensioni e delle prestazioni Inps, a inizio anno l’Inps ha effettuato le rivalutazioni al 5,4%, con conseguenti aumenti. Ad agosto, invece, sono previsti anche i primi rimborsi e le prime trattenute per i pensionati che hanno presentato il modello 730.

Tutte le info sui pagamenti delle pensioni di agosto 2024 dall’Inps al link in basso.

Assegno Unico agosto 2024, ecco quando arriverà

I pagamenti Inps dell’assegno unico saranno versati nelle giornate del 16, 19, 20 agosto 2024. A gennaio ci sono state le rivalutazioni sulla base del tasso di inflazione, con possibili cambiamenti degli importi. Chi non ha presentato l’ISEE entro la scadenza del 29 febbraio, a marzo si è ritrovato con l’importo minimo. Chi non ha presentato la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2024 con il nuovo Isee, però, non avrà più diritto agli arretrati.

Di seguito il calendario dei pagamenti dell’assegno unico dell’Inps da luglio a dicembre 2024.

Reddito di cittadinanza e assegno d’inclusione agosto 2024

Come è ben noto, dal 2024 il reddito di cittadinanza è stato sostituito da una nuova misura di sostegno al reddito: l’assegno di inclusione, destinato a una platea di beneficiari meno ampia (nuclei familiari a basso reddito con almeno un over 60, un disabile, un minore o una persona in condizioni economiche difficili). Le domande per accedere alla nuova misura e ottenere i pagamenti dall’Inps sono attive già dal 18 dicembre 2023. Dal 26 gennaio è partita la consegna delle carte dove verranno erogati i pagamenti della nuova misura di sostegno al reddito dell’Inps.

I richiedenti che presentano la domanda e sottoscrivono il PAD ottengono la cifra spettante dal 15/16 del mese successivo. Per i “rinnovi”, invece, la data di pagamento dell’assegno di inclusione di agosto non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere orientativamente il 26/27 del mese.

Naspi, Cassa integrazione e altri pagamenti Inps, il calendario

NASpi (Indennità mensile di disoccupazione): i pagamenti verranno effettuati orientativamente entro il 17 agosto. Di norma, l’Inps rende noto il calendario dei pagamenti – non fisso, ma diverso ogni mese – circa 10 giorni prima.

(Indennità mensile di disoccupazione): i pagamenti verranno effettuati orientativamente entro il 17 agosto. Di norma, l’Inps rende noto il calendario dei pagamenti – non fisso, ma diverso ogni mese – circa 10 giorni prima. Cassa Integrazione: per i pagamenti bisognerà attendere metà mese. Per controllare o ricercare aggiornamenti, il sito Inps offre una sezione “Consultazione info previdenziali” per permettere di verificare lo stato dei pagamenti.

Come controllare gli importi e i pagamenti di agosto 2024

Accedere al portale Inps con Spid, CIE o CNS;

Cliccare su “Prestazioni”;

Selezionare la voce “Pagamenti”.

