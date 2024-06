Modello 730/2024, scadenze e rimborsi: le tempistiche

Di seguito, una breve guida sul tema dei rimborsi e delle scadenze sul 730, più accessibile rispetto ai precedenti

Al via con le modifiche in fase di compilazione e l’invio dallo scorso 20 maggio, come funziona per quanto riguarda le scadenze e i rimborsi per il modello 730 2024? Come stabilito dall’Agenzia delle Entrate, tutto dipende dalle tempistiche della presentazione del modello. Di seguito, una breve guida sul tema dei rimborsi e delle scadenze sul 730 che, come noto, quest’anno presenta una interfaccia più agile e accessibile rispetto ai precedenti.

Modello 730, rimborsi e scadenze

Nel modello 730 del 2024, come stabilito dal regolamento, il rimborso richiesto avverrà entro il 15 settembre se il modello viene presentato dal 16 luglio al 31 agosto. Se invece il modello 730/2024 viene presentato dal 1 al 30 settembre, allora il rimborso sarà erogato entro il 30 settembre. Di seguito, una panoramica completa sui rimborsi:

29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;

23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

AdE, guide e canale Youtube a disposizione degli utenti

Per maggiori dettagli su scadenze, rimborsi e altre informazioni sul modello 730 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione diversi canali utili.

Tutte le informazioni utili per i cittadini coinvolti, infatti, sono state raccolte in una guida online sul sito dell’Agenzia. Un nuovo video pubblicato sul canale istituzionale YouTube, invece, illustra in pillole le modalità per accedere e le date da ricordare. Sempre aggiornato, inoltre, il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti.