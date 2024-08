Carglass cerca nuovo personale, posizioni aperte ad agosto 2024

Vengono richiesti un diploma di scuola superiore o una laurea in un campo correlato

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative, il marchio Carglass mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Carglass, requisiti e competenze per lavorare

I requisiti minimi possono variare a seconda della posizione, ma solitamente vengono richiesti un diploma di scuola superiore o una laurea in un campo correlato. È inoltre importante avere competenze tecniche, capacità di comunicazione efficace e orientamento al cliente.

Vengono valutate anche competenze soft come abilità di comunicazione efficace, capacità di lavorare in team, adattabilità, orientamento al cliente e problem-solving. Essere in grado di gestire efficacemente le situazioni stressanti e di lavorare in un ambiente dinamico sono anche qualità apprezzate.

Carglass, come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina “Lavora con noi”.

