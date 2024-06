Elezioni comunali Sicilia 2024, ballottaggio a Gela: risultati e spoglio in diretta

Segui gli aggiornamenti sul secondo turno delle Amministrative 2024 a Gela (CL).

Elezioni comunali 2024, anche a Gela (CL) – come a Caltanissetta e Pachino – è tempo di ballottaggio: ecco i risultati dello spoglio e gli aggiornamenti in diretta.

Le urne si chiudono alle 15 di lunedì 24 giugno. Il primo turno delle elezioni comunali 2024 si è svolto – in concomitanza con le elezioni europee – domenica 8 e lunedì 9 maggio. Di seguito l’elenco dei sindaci già eletti.

Elezioni comunali 2024, risultati del ballottaggio a Gela

Ore 15.20: Secondo i primi exit poll, Terenziano Di Stefano sarebbe avanti nei confronti di Grazia Rita Cosentino: è testa a testa per il ruolo di sindaco di Gela

Ore 15: si chiudono le urne a Gela. Si apre lo spoglio del secondo turno delle elezioni comunali del 2024.

Elezioni comunali, ballottaggi Sicilia 2024: il sindaco eletto a Gela

Quali Comuni sono tornati al voto

In questo secondo giro di elezioni amministrative sono tornati al voto per eleggere il sindaco e i membri della Giunta comunale: Caltanissetta (unico capoluogo di provincia coinvolto in Sicilia), Gela (CL) e Pachino (SR).

A Caltanissetta si scontrano due dei cinque candidati alla carica di sindaco: l’ex presidente del Consorzio Universitario Walter Tesauro e l’avvocato Annalisa Petitto. Secondo i dati del primo turno, i due hanno ottenuto circa il 30-33% dei voti.

Nel Comune di Gela, la sfida è tra i due candidati Grazia Rita Cosentino e Giuseppe Terenziano Di Stefano. Infine, a Pachino – unico Comune coinvolto nelle elezioni comunali 2024 a Caltanissetta – i due candidati che aspirano alla carica di sindaco sono Rosaria Fronterrè e Giuseppe Gambuzza.

Dati dell’affluenza

Alle ore 23 del 23 giugno 2024 è andato al voto per i ballottaggi delle elezioni comunali in Sicilia il 27,47% degli aventi diritto, in calo del 17,50% rispetto al primo turno. Nello specifico, a Caltanissetta ha votato il 27,89% degli elettori, a Gela il 26.08% e a Pachino il 30,68%.

