Extra-costi rifiuti, arrivano i 50 milioni contro gli aumenti: ecco quanto riceveranno i Comuni

Ecco cosa prevede la misura approvata dall'Ars per aiutare i Comuni a sostenere gli elevati costi per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti, che spesso prevede anche il trasferimento all'estero

Dagli oltre 14 milioni e mezzo di Catania alle poche centinaia di euro di Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo. La torta degli extra-costi sostenuti dai Comuni della Sicilia per spedire all’estero i rifiuti è stata distribuita.

L’elenco degli enti locali beneficiari è stato ufficializzato la scorsa settimana con un decreto firmato dal neodirigente generale del dipartimento Acque e Rifiuti, Arturo Vallone, dopo che a inizio mese l’Ars aveva approvato lo stanziamento di 50 milioni di euro.

Un sostegno straordinario che i Comuni attendevano dalla fine della scorsa legislatura, ma che di rinvio e rinvio non era mai stato ratificato. A fine 2023 sembrava tutto fatto, ma problemi di natura burocratica avevano stoppato l’iter con non poche polemiche da parte dei territori.

Extra-costi dei Comuni della Sicilia per i rifiuti, il peso dell’export

La misura varata dall’Assemblea regionale siciliana e voluta dal governo Schifani va incontro alle necessità finanziarie dei Comuni che, ormai da due anni, si trovano a fare i conti con un innalzamento delle tariffe per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti.

Gli aumenti sono scaturiti dalla necessità di portare fuori regione i rifiuti, in seguito alla venuta meno degli spazi nelle discariche siciliane. Tra i protagonisti del trasferimento all’estero – in particolar modo nei termovalorizzatori del Nord Europa – è stata Sicula Trasporti, la società dal 2020 amministrata dal tribunale di Catania dopo il sequestro connesso all’inchiesta su corruzione e reati ambientali denominata Mazzetta Sicula.

Sicula Trasporti, la cui discarica è chiusa da tempo per saturazione degli spazi autorizzati allo smaltimento, continua a essere centrale nel sistema di gestione dei rifiuti di mezza isola per via dell’impianto Tmb, il trattamento meccanico-biologico a cui la spazzatura indifferenziata deve essere sottoposta prima di essere smaltita.

Quando Sicula ha iniziato ad avere difficoltà a smaltire in Sicilia i rifiuti trattati nell’impianto, ha iniziato a spedirli all’estero, affrontando maggiori costi per poi rivalersi sui Comuni. Questi ultimi, di fatto, si sono visti via via costretti ad aumentare la Tari alle famiglie. Il tutto nella precarietà generale di un sistema che continua a essere sempre a rischio emergenza, come testimoniato dalla temporanea chiusura di Sicula a giugno, per problemi con le autorizzazioni all’esportazione dei rifiuti.

I criteri per la ripartizione e gli aiuti previsti

Per dividere la torta da 50 milioni, la Regione ha fissato una serie di criteri. Innanzitutto è stato preso come riferimento il quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti tra l’1 giugno 2022 e il 31 luglio 2023 dai singoli Comuni. La cifra è stata poi moltiplicata per 120, cioè la tariffa media in euro per tonnellata con cui sono stati calcolati gli extra-costi dovuti all’esportazione dei rifiuti. Infine, sono stati introdotti dei meccanismi di premialità legati alle percentuali di differenziata raggiunte: per gli enti locali che si sono attestati tra il 30 e il 60 per cento una somma aggiuntiva del 10%, mentre per chi ha superato il 60% di raccolta differenziata la premialità è stata fissata nel 20% in più rispetto al contributo spettante.

Le richieste giunte alla Regione riguardano Comuni delle province di Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani, quelle che non hanno potuto contare su discariche all’interno della stessa regione.

Il contributo della Regione servirà ad alleviare i bilanci di quest’anno, ma, considerati i tempi per la realizzazione degli impianti promessi dal governo Schifani, dai termovalorizzatori a quelli utili per migliorare il ciclo della differenziata, è chiaro che si tratta di una soluzione temporanea come già fatto presente di recente da Anci Sicilia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I Comuni beneficiari