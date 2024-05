Lavoro con Ferrovie dello Stato a Palermo, cercasi addetto di stazione: requisiti e come candidarsi

Assunzione a tempo indeterminato in Sicilia da parte del gruppo FS: offerta aperta ai diplomati.

Offerta di lavoro con il gruppo Ferrovie dello Stato a Palermo: si cerca un Addetto di Stazione per la società Grandi Stazioni Rail S.p.A.

Ecco i dettagli dell’offerta, i requisiti e le info per candidarsi.

Addetto stazione Ferrovie dello Stato, offerta di lavoro a Palermo

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane cerca la figura di Addetto di Stazione per la società Grandi Stazioni Rail S.p.A. per le sede di Palermo, da assumere con contratto a tempo indeterminato. La risorsa dovrà occuparsi di:

supportare il responsabile nella gestione operativa dei fornitori di servizi contrattualizzati per la stazione di competenza, garantendo la conduzione in sicurezza degli spazi gestiti e l’erogazione delle attività;

eseguire un monitoraggio costante del Complesso di Stazione e vigilare sulla necessità di attivare interventi di pulizia e/o servizi nelle aree aperte al pubblico, attuando tutte le misure di sicurezza necessarie;

supportare il responsabile nella Gestione delle attività e degli interventi sul Patrimonio Immobiliare;

supportare la struttura nella verifica dell’aggiornamento continuo delle consistenze impiantistiche e del relativo stato documentale e la consegna delle relazioni relative allo stato funzionale degli impianti, segnalando le eventuali non conformità al Responsabile.

Requisiti

Il candidato ideale per la figura di Addetto alla Stazione per il gruppo Ferrovie dello Stato è in possesso dei seguenti requisiti:

titolo di studio: Diploma Istituto Tecnico. Eventuale Laurea in Ingegneria/Architettura e/o iscrizione ai relativi Albi/Ordini professionali saranno considerati un plus.

preferenziale l’esperienza nella manutenzione degli impianti maturata in ambito civile e/o industriale;

Informatica: richiesta ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi in ambiente Office e SAP;

conoscenza della lingua inglese.

Come fare domanda

Gli interessati devono presentare domanda online. Per candidarsi, basta accedere alla sezione “Lavora con noi” di Ferrovie dello Stato, individuare l’offerta desiderata (anche attraverso i filtri per località e mansione disponibili) e cliccare sul pulsante “Candidati” in fondo alla pagina.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sezione “Lavora con noi” di Ferrovie dello Stato

Sulla pagina https://fscareers.gruppofs.it/ è possibile anche visualizzare tutte le offerte di lavoro attive del gruppo FS e rispondere ad altri annunci di lavoro di proprio interesse.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Immagine di repertorio