Ferrovie dello Stato assume Addetti Stazione senza esperienza: necessario il diploma

Nuove opportunità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. La società Grandi Stazioni Rail S.p.A. è alla ricerca di nuovi addetti stazione

Nuove opportunità per entrare a far parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. La società Grandi Stazioni Rail S.p.A. è alla ricerca di nuovi addetti stazione pure senza esperienza precedente. Le assunzioni prevedono contratti a tempo indeterminato. Possono presentarsi i diplomati. Cercasi personale soprattutto le sedi di Venezia e Torino.

Il lavoro da svolgere e come candidarsi

Il candidato per proporsi per le posizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane può collegarsi alla pagina dedicata e cercare l’offerta per “Addetti Di Stazione – Sedi Venezia E Torino”. A questo punto basterà cliccare sul pulsante “Candidati“. I requisiti includono il diploma di istituto tecnico. Bisogna avere una buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi in ambiente Office e SAP. Necessaria la conoscenza dell’inglese. Sono un vantaggio qualifiche quali laurea in Ingegneria/Architettura, iscrizione ad Albi e Ordini Professionali o esperienza nella manutenzione impianti civili e industriali.

Nello specifico gli addetti stazione avranno la responsabilità di monitorare costantemente il Complesso di Stazione. Dovranno segnalare la necessità di interventi di pulizia e servizi nelle aree aperte al pubblico. Gli stessi saranno da supporto nel coordinare i fornitori al fine di garantire la sicurezza. Saranno pure responsabili della gestione dei interventi sul Patrimonio Immobiliare.