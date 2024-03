Pasqua “a casa”, prezzi alle stelle per i treni e aerei: un volo Torino-Catania costa 365 euro: ecco le varie tariffe

Ogni anno in occasione delle festività diventa sempre più difficile spostarsi per passare qualche giorno in famiglia

Come ogni anno studenti e lavoratori del sud che si trovano al nord devono affrontare delle spese molto alte per passare i giorni di Pasqua a casa con la famiglia, con i prezzi che puntualmente salgono alle stelle in questi periodi. Quest’anno la fondazione “L’isola che non c’è” parla addirittura di tariffe aumentate del 300% rispetto alle indagini svolte nei mesi scorsi.

Pasqua, oltre 300 euro per andare in treno da Bari a Milano

Chi ha intenzione di partire il prossimo 2 aprile da Bari per raggiungere Milano in treno, dovrà pagare un biglietto pari a 305 euro. A renderlo noto è sempre la fondazione “L’isola che non c’è”. Se si scelgono l’aereo, nella stessa data, e la compagnia “Ita Airways, la tariffa più bassa è di 158,97 euro, la più alta pari a 312 euro”. “I posti disponibili per il martedì dopo Pasqua – si fa presente – sono pochi e questo si aggiunge alla difficoltà di raggiungere Roma dalla Puglia a causa della frana lungo la linea”.

Pasqua, volo Torino-Catania a 365 euro

Crc-Assoutenti ha preso in esame un volo di andata e ritorno dalle principali città italiane con partenza venerdì 29 marzo e ritorno martedì 2 aprile. da questa ricerca è uscito fuori che chi da Torino vuole dirigersi all’aeroporto di Catania è costretto a sborsare un minimo di 365, che diventano 319 da Verona, 317 euro da Venezia. Più conveniente invece volare da Roma, dove il biglietto per Catania parte da 144 euro.

Se nelle stesse date si desidera raggiungere Palermo si spendono 305 euro partendo dallo scalo di Forlì, 295 euro da Bologna, 288 euro da Torino, 259 euro da Milano.

