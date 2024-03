Nuove offerte di lavoro da ITA Airways, ecco come candidarsi

Diversi i settori in cui è possibile unirsi alla nota compagnia

La nota compagnia ITA Airways è costantemente alla ricerca di nuovo personale da impiegare in diversi settori che non riguardano solamente l’aviazione. Anche con la conoscenza dell’inglese, accompagnata da un percorso accademico rilevante è dunque possibile rispondere alle esigenze della compagnia e iniziare a lavorare.

ITA Airways, i requisiti per diventare un pilota

Diventare un pilota richiede una formazione e una qualificazione specifiche. I requisiti includono il possesso di una licenza di pilota commerciale, ore di volo sufficienti, competenza nella lingua inglese e il superamento di rigorosi test di selezione. Gli aspiranti piloti devono anche completare con successo il programma di addestramento di ITA Airways.

ITA Airways, non solo aviazione

La compagnia è anche alla ricerca di individui accoglienti, ospitali e pronti a lavorare in un ambiente dinamico e multiculturale. La capacità di gestire situazioni con rapidità ed efficienza è fondamentale per questa posizione, insieme a un atteggiamento positivo e orientato al servizio. Sono diverse le posizioni lavorative messe a disposizione dalla compagnia e molte di queste non necessitano necessariamente delle capacità nel settore dell’aviazione

ITA Airways, come candidarsi

Per candidarsi, è possibile visitare il sito web ufficiale e accedere alla sezione “Lavora con noi”. Lì sarà possibile trovare le posizioni aperte e seguire le istruzioni per inviare la candidatura online.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI