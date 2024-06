I lavori estivi più pagati: occasioni ghiotte per studenti in pausa

Ampia gamma di scelte per i giovani

L’estate è ufficialmente iniziata e rappresenta per molti un buon periodo dell’anno per mettere da parte dei soldi. Sono numerosi i giovani e gli studenti che con la fine della scuola o dell’università iniziano la stagione lavorativa come camerieri o sono impegnati in altri settori in attesa che settembre riporti le abitudini autunnali/invernali. I lavori estivi più pagati possono ricoprire diversi settori.

I lavori estivi più richiesti

Settore turistico;

Settore alberghiero;

Ristorazione;

Sport;

Agricoltura;

Grande distribuzione.

Quali sono ke professioni più pagate

Uno degli ambienti meno sani, ma più remunerativi è quello della ristorazione. Tra doppi turni, alcune ore extra (quando c’è il pieno si viene premiati con un bonus) e le mance, il lavoratore stagionale può portarsi a casa dagli 800 euro ai 1400 euro.

Nel settore turistico e alberghiero esiste invece la figura dell’animatore turistico. In media e in regola un animatore dovrebbe prendere 1.000 euro netti al mese (solitamente con vitto e alloggio incluso nella struttura)

Per fare il bagnino è invece necessaria una certificazione, ma questa specializzazione permette al lavoratore di guadagnare di più perché più qualificato. In genere, con un contratto regolare, un bagnino arriva a prendere tra i 1.000 e i 1.500 euro.

