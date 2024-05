Intimissimi lavora con noi: assunzioni e posizioni aperte

Messa a disposizione una ampia varietà di posizioni aperte

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative nel settore della moda e dell’intimo di alta qualità, il marchio Intimissimi, leader del settore, mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che possono trasformarsi in grandi occasioni.

Intimissimi, profili e requisiti ricercati

Messa a disposizione una ampia varietà di posizioni di lavoro, tra cui assistenti alla vendita, store manager, district manager, visual merchandiser, ruoli amministrativi, addetti alla logistica e produzione, nonché ruoli creativi come grafici e designer.

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, di solito le aree di inserimento per le assunzioni includono anche:

Retail (divisioni Stores e Sales Force)

Product & Manufacturing (funzioni Creative Product development, Technical Product development, Supply Chain, Logistics)

Corporate (funzioni Corporate services, Digital & Communication, Expansion e Sales department).

I requisiti variano a seconda della posizione specifica, ma in generale, i candidati spesso devono avere una conoscenza dell’inglese, esperienza nel settore retail (per ruoli di vendita), e una passione per il settore della moda. Altri requisiti specifici potrebbero essere menzionati nelle offerte di lavoro.

Intimissimi, come candidarsi

Per candidarsi nelle posizioni aperte è possibile visitare la pagina “Lavora con noi” sul portale di Calzedonia Group. Lì è possibile inviare la propria candidatura compilando il form online con i dati e il curriculum.

