Natisone, proseguono le ricerche di Cristian Molnar: trovato un pezzo di indumento

Dopo aver ritrovato i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros (20 e 23 anni), continuano le serrate ricerche del corpo di Cristian Casiar Molnar. Il 25enne, originario della Romania, risulta ancora essere disperso dopo la vicenda del fiume Natisone, zona in provincia di Udine.

Seppur ancora non sia stato ritrovato il corpo del ragazzo disperso, in queste ore chi si sta occupando delle ricerche ha individuato una piccola traccia. Si tratta infatti di brandello di stoffa di colore bianco. Questo, rinvenuto tra le griglie della centrale idroelettrica, potrebbe infatti appartenere al giovane disperso. Secondo le autorità e chi sta effettuando le ricerche sul caso, è infatti possibile che sia un pezzo della maglietta indossata dal giovane Cristian.

Natisone, nelle scorse ore rinvenuti i corpi delle due ragazze

Sono stati individuati dai Vigili del Fuoco i corpi delle due ragazze travolte dalla piena del fiume Natisone venerdì scorso insieme a un loro amico. I corpi di Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine e Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori, sono stati individuati a 700 metri e a un km a valle dal luogo della scomparsa. Continuano le ricerche del terzo disperso, il giovane di 25 anni, originario della Romania e residente in Austria. Il giovane, si trovava insieme alle ragazze prima che i tre fossero portati via dalla corrente.

