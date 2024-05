Le ricerche dell’uomo disperso nel Ragusano si concludono bene: ecco come sta il 65enne

Nel tardo pomeriggio del 21 maggio l'uomo scomparso tra Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi è stato ritrovato.

Ritrovato, per fortuna vivo e in condizioni tutto sommato buone, l’uomo disperso tra le campagne di Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 18 del 21 maggio 2024.

Ritrovato l’uomo disperso tra Monterosso e Chiaramonte

Le ricerche del malcapitato erano scattate lo scorso lunedì, dopo la segnalazione della sua scomparsa dalle zone boschive del Ragusano. Per le ricerche, i soccorritori hanno impiegato droni, elicotteri, unità cinofile e perfino personale Tas esterno. Vigili del fuoco e soccorritori della Protezione civile e delle forze dell’ordine hanno lavorato per diverse ore fino al lieto fine: l’uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio di martedì, fortunatamente in buone condizioni, in un immobile di campagna di sua proprietà nel tratto della Strada Provinciale che conduce a Monterosso Almo.

Nonostante stesse bene, i soccorritori hanno richiesto l’assistenza per personale del 118 per degli accertamenti di rito.

Il caso di Milazzo

Ritrovato anche un un 34enne sordomuto, scomparso improvvisamente dopo essersi tuffato nelle acque del litorale di Ponente a Milazzo, in provincia di Messina, lo scorso lunedì. Gli operatori della Guardia Costiera hanno avviato le ricerche via mare e via terra dopo la denuncia della fidanzata. Il 34enne è stato ritrovato intorno alla mezzanotte, in stato confusionale, lungo la strada Panoramica. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica della vicenda.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio