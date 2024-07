Sicilia, si toccheranno i 40° nel weekend: alto rischio incendi nel palermitano

Quello in arrivo sarà un week-end da bollino rosso per la Sicilia, con le temperature che preoccupano gli esperti

Quello in arrivo sarà un week-end da bollino rosso per la Sicilia, con le temperature che – ogni giorno più in alto – preoccupano gli esperti per l’elevato rischio incendi presente nell’Isola. Questo, è soprattutto osservato sul palermitano e sulla zona centrale.

Palermo, rischio incendi su tutto il territorio

Per la giornata di oggi, giovedì 18 luglio, e quella di domani (venerdì 19 luglio), Palermo sarà una delle località siciliane con le temperature più alte. Nel capoluogo, infatti, la massima percepita sarà di circa 36 gradi. Questo, non fa altro che tenere sotto osservazione l’intera area palermitana, con un rischio incendi a causa delle ondate di calore giudicata di livello “medio”.

L’avviso della Protezione civile regionale

In queste ore, inoltre, la Protezione civile regionale ha diramato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido da oggi 18 luglio e per tutte le successive 24 ore.

Palermo, anche il blackout a causa del caldo

Nelle scorse ore, è stata vissuta una notte di forti disagi per decine e decine di famiglie di Palermo che, a causa del caldo, hanno subito diverse ore in uno stato di blackout. In diverse zone del capoluogo siciliano, infatti, si sono registrati disagi come la mancanza di luce, energia elettrica e acqua.

Il tutto, sembrerebbe essere dovuto al troppo caldo, con le condizioni meteorologiche in continuo aumento che avrebbero guastato alcuni degli impianti elettrici Enel presenti sul territorio di Palermo. Tra le zone colpite, anche via Libertà.