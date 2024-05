Starbucks Italia alla ricerca di nuovo personale: come presentare la candidatura

Si cercano persone dinamiche, motivate e appassionate del caffè e del servizio clienti

Starbucks Italia, la famosa catena di caffetterie, offre diverse opportunità di lavoro per chi desidera intraprendere una carriera nel settore. Tutti coloro che sono appassionati del mondo del caffè e hanno sempre sognato di far parte di un’azienda internazionale rinomata potrebbero trovare il luogo adatto per un impiego.

Starbucks Italia, profili e requisiti ricercati

I requisiti possono variare a seconda della posizione e del ruolo. Tuttavia, in generale, Starbucks Italia cerca persone dinamiche, motivate e appassionate del caffè e del servizio clienti. Le competenze relazionali e la capacità di lavorare in team sono altamente apprezzate.

Sono anche presenti diverse opportunità di carriera sia per neolaureati che per candidati con esperienza nel settore. Ci sono programmi di formazione e sviluppo per permettere ai nuovi talenti di crescere professionalmente all’interno dell’azienda. Il processo di selezione varia a seconda del ruolo e della posizione. In genere, può includere una valutazione curriculare, colloqui individuali o di gruppo, nonché prove pratiche per ruoli specifici, come barista o supervisore.

Come candidarsi

È possibile candidarsi per le posizioni aperte presso Starbucks Italia attraverso il sito web ufficiale dell’azienda. Nella sezione “Lavora con noi” è possibile trovare tutte le posizioni disponibili e inviare la tua candidatura online.

