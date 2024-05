Save The Children lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità di lavoro che possano contribuire a migliorare il futuro dei bambini, Save The Children potrebbe essere la strada giusta per ambire a ruoli gratificanti.

Save The Children, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale vengono ricercati i seguenti profili:

Esperti dell’infanzia

Specialisti in sviluppo e programmazione

Specialisti della salute

Operatori umanitari

Esperti in gestione e amministrazione

Specialisti in protezione dei diritti

Specialisti in comunicazione e advocacy

Save The Children, i requisiti per lavorare

Competenze e esperienza

Formazione ed educazione

Conoscenze linguistiche

Abilità tecniche

Capacità di adattamento e lavoro di squadra

Come candidarsi

Per coloro che sono alla ricerca di opportunità di lavoro è possibile trovare tutte le posizioni aperte e candidarsi visitando la pagina dedicata alle offerte di lavoro attive nella pagina Lavora con Noi.

