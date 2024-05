Hotel Sheraton, opportunità di lavoro: ecco come candidarsi

L'Hotel Sheraton a Milano ricerca un "Breakfast Supervisor" per la seda nel quartiere San Siro: ecco tutte le informazioni

L’Hotel Sheraton, a Milano, è alla ricerca di personale. Si ricerca, per la precisione, un “Breakfast Supervisor” per la sede a San Siro, in Via Caldera numero 3.

L’annuncio Sheraton

Si ricerca:

Breakfast Supervisor – Sheraton Milan San Siro

N. Posizione 24091451

Categoria Posizione: Food and Beverage & Culinary

Sede: Sheraton Milan San Siro, Via Caldera, 3, Milan, ., Italy VISUALIZZA SULLA MAPPA

Tipologia: Full-Time

Lavora da remoto? No

Trasferimento? No

Tipo posizione: Non-Management

Come si vive in Marriott

Marriott International applica una politica di pari opportunità. Crediamo nel valore di una forza lavoro diversificata e promuoviamo una cultura inclusiva che mette le persone al primo posto. Ci impegniamo a non operare discriminazioni in base a qualsiasi caratteristica personale protetta dalla legge, come disabilità o condizione di veterano, o dalla normativa vigente.

Quando entri a far parte della famiglia Sheraton diventi un componente della sua community globale. Dal 1937 siamo un luogo di incontro e di connessione. All’interno di Sheraton, i dipendenti creano un senso di appartenenza in oltre 400 comunità di tutto il mondo. Invitiamo, accogliamo e mettiamo in contatto gli ospiti attraverso esperienze coinvolgenti e un servizio attento. Se ami il lavoro di squadra e trovi motivazione dall’offrire un’esperienza significativa per gli ospiti, ti invitiamo a esplorare la tua prossima opportunità di lavoro con Sheraton. Unisciti a noi nella nostra mission di essere “il luogo di ritrovo per eccellenza”. Entrando a far parte di Sheraton Hotels & Resorts ti unirai a un portfolio di brand con Marriott International. Scegli un ambiente dove puoi svolgere al meglio il tuo lavoro,​ iniziare il tuo percorso verso i tuoi obiettivi entrare a far parte di un fantastico team​ globale e diventare la versione migliore di te.

