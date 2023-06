Almanacco 22 giugno: la Germania nazista invade l’Unione Sovietica, scompare Emanuela Orlandi

Il 22 giugno è il 173º giorno del calendario gregoriano (il 174º negli anni bisestili) e mancano 192 giorni alla fine dell’anno.

Il 22 giugno è il 173º giorno del calendario gregoriano (il 174º negli anni bisestili) e mancano 192 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 22 giugno, il santo del giorno

In questa giornata la Chiesa Cattolica celebra San Paolino da Nola. Originario della Aquitania, fu vescovo di Nola nel V secolo. È considerato dalla Chiesa il patrono dei campanari “ad orbis”, poiché a lui è attribuita, per convenzione, l’invenzione delle campane come oggetti utilizzati in ambito ecclesiastico.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Sono numerosi i personaggi che festeggiano il compleanno il 22 giugno. Tra questi ricordiamo: Walter Bonatti, alpinista, scalatore ed esploratore italiano (morto nel 2011); Dan Brown, scrittore statunitense; Emanuele Filiberto Di Savoia, personaggio televisivo italiano; Giuseppe Mazzini, patriota, politico e filosofo italiano (morto nel 1872); Giorgio Pasotti, attore italiano ed ex campione di arti marziali; Jo Squillo, cantante e conduttrice televisiva italiana; Meryl Streep, attrice statunitense.

Accadde oggi