Ha un malore e sviene nel bagno: anziano salvato dai vigili del fuoco

Momenti di preoccupazione nell'Agrigentino: la chiamata dei figli al 112 e l'intervento dei pompieri.

Uomo anziano colto da malore a Favara, in provincia di Agrigento, salvato dai vigili del fuoco: è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 agosto 2023.

Ecco cosa è accaduto.

Anziano colto da malore a Favara, salvato dai pompieri

Secondo una prima ricostruzione, a lanciare l’allarme sarebbero stati i figli dell’uomo (residenti in Toscana), che – non riuscendo a mettersi in contatto con il padre – hanno deciso di chiamare il 112 per verificare che stesse bene. I loro sospetti, purtroppo, erano fondati: il malcapitato, un pensionato di 76 anni, sarebbe stato colto da un malore.

I pompieri, giunti sul posto, lo avrebbero trovato incosciente nel bagno di casa sua, in via De Cosmi a Favara. Effettuate le prime manovre di soccorso, gli operatori hanno trasferito il malcapitato all’ospedale San Giovanni di Dio per gli accertamenti e le cure del caso.

Immagine di repertorio