Arbitro inseguito e picchiato in Villarosa-Pro Falcone: il video dell’aggressione

Al termine del match tra Villarosa e Pro Falcone, match del campionato di Promozione, girone B, un giovane arbitro è stato aggredito

Ennesimo episodio vergognoso in campo di calcio. In Sicilia, al termine del match tra Villarosa e Pro Falcone, match del campionato di Promozione, girone B, un giovane arbitro è stato aggredito dal alcuni giocatori della squadra di casa. Gli ospiti avevano pareggiato negli istanti conclusivi della sfida e al fischio finali hanno iniziato a seguire e attaccare il direttore di gara. Immediata la mano pesantissima del giudice sportivo che ha squalificato due giocatori per 5 anni e un altro per tre anni.