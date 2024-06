Asili nido Caltanissetta: bando per le domande di ammissione

Le famiglie potranno presentare domanda nelle modalità indicate dal Comune entro e non oltre il 10 luglio 2024. Il servizio pubblico sarà attivo a partire dal primo settembre dell’anno corrente

CALTANISSETTA – Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato il bando per presentare le domande di accesso al servizio di asilo nido comunale. Potranno essere ammessi al servizio i bambini dai tre mesi ai tre anni di vita.

Asili nido di Caltanissetta: ecco i posti disponibili

I posti disponibili sono: per Santa Petronilla, via Ettore Romagnoli, 54 minori (di cui12 lattanti e 42 divezzi); per Colajanni, in via degli Orti, 32 minori (di cui 12 lattanti e 20 divezzi); per Santa Barbara, corso Italia, dieci minori (di cui dieci divezzi); per Pasolini, via Pasolini, 40 minori (di cui 12 lattanti e 28 divezzi).

Gli stampati per le iscrizioni sono scaricabili sul sito internet www.comune.caltanissetta.it e disponibili anche presso lo sportello della Direzione Politiche Sociali Socio sanitarie e Scuola ( sita in via De Gasperi, 27) .

Come compilare la domanda di iscrizione

La domanda d’iscrizione agli asili comunali va compilata in ogni sua parte indicando con una x i casi che ricorrono. Vanno inoltre indicata/e la/le preferenza/e, in ordine di priorità.

La domanda di ammissione o di riammissione, va sottoscritta da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale o altro soggetto autorizzato a compiere tale atto, l’autocertificazione e gli eventuali allegati devono pervenire entro e non oltre il 10 luglio 2024 allegando copia di un documento di riconoscimento valido, tramite una delle seguenti modalità: invio tramite pec a protocollo@pec.comune.caltanissetta.it nell’oggetto deve essere riportata la seguente dicitura “Domanda d’iscrizione asilo nido anno 2024/2025”; presentando la domanda, con annessa documentazione, all’ufficio Protocollo del Comune inviando, in forma cartacea, tramite Raccomandata, al signor sindaco del Comune di Caltanissetta Direzione VII Politiche Sociali Socio Sanitarie e Scuola corso Umberto 134.

Nel plico contenente la documentazione dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura “Domanda d’iscrizione asilo nido anno 2024/2025”.

I documenti da allegare alla domanda di iscrizione

Dovranno essere allegati i seguenti documenti: copia attestazione Isee in corso di validità o auto certificazione del reddito del nucleo familiare percepito nell’anno 2023; copia del certificato o del libretto di vaccinazione; eventuale certificazione attestante condizione di inabilità del bambino/a; eventuale certificazione di specialista allergologo in caso di patologie e/o allergie alimentari; copia documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i genitori. Le domande incomplete o sprovviste di documentazione non verranno accolte.

L’attività degli asili nido inizierà a partire dal primo settembre 2024. Per ulteriori informazioni sul servizio comunale , sulle modalità di iscrizione e sull’ammissione e la formazione della graduatoria bisognerà consultare il sito internet del Comune di Caltanissetta.