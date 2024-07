Augusta, viadotto Federico II, al via la manutenzione

Partiti ad Augusta gli interventi su diversi piloni che sorreggono l’infrastruttura. Disposto il restringimento della carreggiata. I lavori avranno una durata complessiva di 16 mesi

AUGUSTA – Hanno preso il via gli interventi di manutenzione straordinaria dei piloni che sorreggono il viadotto Federico II, uno dei due ponti che collega l’isola di Augusta alla terraferma. Detti interventi riguardano 13 su 18 piloni. Difatti nel giugno del 2021 erano stati effettuati i lavori del primo lotto funzionale di lavori del progetto di “Ripristino strutturale del ponte di collegamento tra l’Isola e corso Sicilia sulla terraferma” di manutenzione delle pile 7-10-11-15-16 che, erano quelle che erano maggiormente ammalorate.

L’intervento sul viadotto Federico II finanziato dal Pnrr

Quegli interventi erano stati aggiudicati per un importo pari a 344.357 euro con un ribasso del 29,1263% sulla somma a base d’asta di circa 500 mila euro con fondi comunali. La manutenzione dei tredici piloni in oggetto è stata finanziata, per una somma ammontante complessivamente ad 1 milione e 954 mila euro, con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), rientranti in una serie di interventi infrastrutturali da effettuare nelle aree Zes (Zone economiche speciali) della Sicilia orientale.

Per consentire l’effettuazione degli interventi è stata emanata un’ordinanza di Polizia municipale che dispone il restringimento della carreggiata con riduzione da due corsie a una nella direzione dalla Borgata verso l’Isola. Fino alla conclusione dei lavori, prevista tra 16 mesi, è vietata la sosta “sotto il cavalcavia di corso Sicilia lato ovest” e la circolazione nella “strada di collegamento tra il lungomare Rossini e corso Sicilia”

I lavori rientrano nel secondo stralcio di tre progetti unificati con unico soggetto attuatore: l’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale. Infatti, con il Decreto n. 492 del 03/12/2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha disposto il finanziamento delle opere “Accessibilità al Porto di Augusta – Messa in sicurezza opere d’arte a servizio dell’accesso al porto e realizzazione terza via di collegamento tra i comprensori portuali dell’isola e la terra ferma, nell’ambito della programmazione del Pnrr, misura M5C3-11- investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zes”.

L’intervento così finanziato è connesso ai lavori di “collegamento di “ultimo miglio”, al fine di realizzare efficaci collegamenti tra le aree portuali ed industriali e la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale facente parte delle reti di trasporto principali”, per un importo complessivo di 26,208 milioni di euro.

Sono previsti i tre seguenti interventi: la manutenzione straordinaria della via di collegamento tra il Porto Commerciale di Augusta e l’area cantieristica di Punta Cugno fino alla radice del Pontile Consortile del Porto di Augusta. L’infrastruttura è di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Siracusa; il ripristino strutturale del viadotto “Federico II” del Comune di Augusta e la realizzazione del raccordo logistico tra i sedimi militari e la comunità cittadina di Augusta nonché alla logistica portuale delle aree Zes del Porto di Augusta (terzo ponte di collegamento tra l’isola di Augusta e la terraferma).