“Baby Mama” il singolo di Don Pero prodotto dal producer palermitano Achille G è Disco di Platino

“Baby Mama” singolo dell’artista siciliano Don Pero, prodotto dal producer, anche lui siculo, Achille G (Southside Records) è ufficialmente Disco di Platino dal 6 novembre 2023. Il riconoscimento è arrivato dalla Fimi, un risultato senz’altro che merita un’attenzione particolare: prima di tutto poiché dall’uscita del brano è passato poco più di un anno esatto – data di rilascio il 27 ottobre 2022 -; in secondo luogo, un traguardo raggiunto da due giovanissimi nati e cresciuti proprio nell’Isola.

La nuova scena del rap nazionale adesso accoglie anche la Sicilia, grazie alla collaborazione ormai divenuta salda fra Achille G e Don Pero, i due hanno lavorato assieme a moltissimi brani, infatti, oltre a “Baby Mama” il producer bagherese ha prodotto: “Don” con feat di Niko Pandetta, “Big Don Dada”, “Fumando mary” e tanti altri.

La nuova generazione di rapper e producer siciliani è partecipe di un fenomeno culturale che per risultati, e banalmente numeri alla mano, non può più passare inosservato. Tutto ciò legato anche a progetti come quello avviato dal collettivo con sede a Palermo Southside Records formato da artisti e altri addetti ai lavori tutti giovanissimi che puntano a portare in alto la loro città producendo Arte, musica. Narrando gli aspetti sia negativi sia positivi del capoluogo siciliano e della Sicilia in senso più ampio, creando fascino e interesse nella scena cosiddetta mainstream.

Chi è Achille G, producer di Bagheria e Disco di Platino con Don Pero

Achille G è un giovane producer di Bagheria, in provincia di Palermo, classe ‘01 che fa della versatilità il suo tratto distintivo. Insieme al collettivo Southside Records, il quale ha sede proprio nel capoluogo siciliano, di cui rappresenta l’asse portante, punta a lasciare il segno nella scena rap nazionale.

Dal clubbing i suoi orizzonti si ampliano velocemente e così Achille decide di proporsi alla scena come producer. Collabora inizialmente con diversi rapper siciliani e nell’ultimo anno il giovane talento siciliano ha avuto modo di confrontarsi con diverse personalità del panorama nazionale e non. Da Rayan e Intifaya, Big P e Touchè, a Don Pero (“Baby Mama” ha raggiunto da poco il Disco d’Oro e dal 6 novembre 2023 Disco di Platino), Niko Pandetta, Vale Pain, Neima Ezza, Simba La Rue, Baby Gang, 8blevrai, Villabanks, il Ghost. Non finisce qui, servendosi dei dati, Achille G nel giro di un anno ha subito un incremento di ascolti non da poco: passando dal 2022 con decine di migliaia di stream su Spotify a quest’anno, 2023, superando i 100.000 ascolti mensili.

L’obiettivo di Achille (su Instagram: @achillegx) ora è chiaro: aprire una finestra sulla scena rap siciliana, ancora troppo poco raccontata a livello nazionale e con tanto, tantissimo da dire, posizionandosi come una delle figure di spicco del panorama nazionale, e perché no, di quello internazionale.

Chi è Don Pero

Giampier Francesco Lateano, in arte Don Pero, è un rapper e songwriter italo-dominicano classe 2000 cresciuto a Siracusa. L’artista ha sviluppato il suo stile unico grazie all’influenza di cantautori italiani e delle vibes latine trasmesse dalla madre di origini domenicane. L’uso dello slang mescolato con l’italiano gli permette di rappresentare con autenticità la sua realtà e le esperienze della sua comunità. Questa combinazione di influenze rende la sua musica davvero speciale e rappresentativa delle sue origini e identità.

Dopo la pubblicazione, il suo primo singolo “Vita mia” del 2020 riceve subito riscontri positivi raggiungendo più di 1 milione di streaming sulle piattaforme digitali. Successivamente, Don Pero firma con l’etichetta indipendente Giaguaro Empire e pubblica i suoi primi brani ufficiali: “Undici”, “Esse Erre (SR)”, “Petit”, “G”; in quest’ultimo brano, più intimo, mai pubblicato finora dall’artista col quale mette bene in chiaro la sua maturità argomentando la realtà in modo crudo e trasparente, senza barriere. “Baby Mama” ne segna in un modo o nell’altro la svolta, come dimostra il Disco di Platino certificato. Oggi l’artista siracusano su Spotify a più di 1 milione di ascoltatori mensili.

Non a caso, Don Pero rappresenta una fra le proposte più fresche del panorama italiano attuale, condensando nei suoi testi denuncia sociale, rivalsa personale, immagini tanto forti e dettagliate quanto vere della realtà che lo circonda. Don Pero racconta sempre la sua storia senza mai dimenticare le sue origini, cercando di dare un esempio positivo a chi come lui lotta ogni giorno per un futuro migliore.

Credits foto: Imnotfah