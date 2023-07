Parte il colpo dalla pistola del nonno, grave bambino di 18 mesi

Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli.

Dramma a Pomigliano d’Arco in provincia di Napoli, dove un bambino di 18 mesi è stato ferito da un colpo di pistola.

Le sue condizioni, purtroppo, sarebbero gravi.

Colpo di pistola, bambino ferito a Napoli

Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto, attualmente al vaglio degli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco partito accidentalmente dalla pistola legalmente detenuta dal nonno, una Beretta calibro 6,35.

Sul posto, in seguito al drammatico evento, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il piccolo in ospedale. Al momento il bimbo è ricoverato in Terapia Intensiva, in gravi condizioni. Nella notte sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, eseguito dall’equipe diretta dal dottor Giovanni Gaglione, direttore della chirurgia pediatrica dell’Aorn Santobono-Pausilipon. L’intervento è tecnicamente riuscito e il proiettile è stato rimosso. Il piccolo rimane ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica dell’episodio è al vaglio degli inquirenti.

