Beggio subito sul podio agli Ocr European Championships

TORINO (ITALPRESS) – Subito sul podio, alla prima convocazione. La pentatleta Sara Beggio (P.M. Torino) ha conquistato il secondo posto agli OCR European Championships, la massima competizione continentale di corsa a ostacoli organizzata dalla ASD FIOCR – Federazione Italiana OCR su assegnazione della World Obstacle e dell’European Obstacle Sports Federation, che si è conclusa ieri a Folgaria sull’Alpe Cimbra. Beggio era tra i 23 convocati che hanno rappresentato l’Italia, dopo essersi distinta fin da subito nella nuova disciplina a ostacoli che sostituirà l’equitazione nel programma olimpico del pentathlon moderno ai Giochi di Los Angeles 2028. Gli ostacoli, infatti, a livello giovanile sono stati inseriti già nelle gare internazionali e nazionali dal 2023. La giovane pentatleta torinese, classe 2009, a Folgaria ha conquistato il secondo gradino del podio nella 100mt (format simile a quello inserito nelle gare di pentathlon moderno) nella categoria Youth alle spalle della russa Kira Chizhkova. “Siamo molto felici del risultato di Sara Beggio, vice campionessa d’Europa. Confrontarsi ed emergere tra tanti atleti che competono da anni in questa disciplina è sicuramente importante per un pentatleta, e dimostra quanto la versatilità caratteristica dei nostri atleti e del nostro sport permetta di raggiungere risultati di alto livello anche in altre discipline. Come ci ha detto Papa Francesco il pentatleta ha ‘la stabilità nella versatilità di una personalità poliedricà. Un risultato che conferma l’intuizione nella definizione del nostro Pontefice ci fa guardare con ottimismo al futuro del nostro sport”, ha commentato Fabrizio Bittner, presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Tutti i giovani pentatleti, con il supporto della Fipm, hanno iniziato da subito ad allenarsi nella nuova disciplina, portando risultati di rilievo fin dalle prime gare internazionali di pentathlon moderno e alcuni di loro, come Sara Beggio, anche in gare della singola disciplina. La pentatleta torinese, reduce dal quarto posto ai recenti Campionati Italiani U17, gareggerà con la Nazionale giovanile agli Europei U17 di pentathlon moderno, in programma ad Ankara, in Turchia, a inizio luglio.

– Foto Ufficio Stampa Fipm –

(ITALPRESS).