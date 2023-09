Cadavere in carrello della spesa: uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco

Sul corpo dell'uomo, ancora non identificato, un solo colpo d'arma da fuoco all'addome. Indagini in corso da parte della polizia

Il cadavere di un uomo di colore, ucciso a colpi d’arma da fuoco, è stato trovato in un carrello intorno nel pomeriggio di ieri in via Raffaele Costi in zona Tor Cervara a Roma.

Indagini in corso

A trovare il corpo è stata una volante che faceva rientro in commissariato. Sul caso indaga la Polizia. Sul cadavere, ancora non identificato, un solo colpo d’arma da fuoco all’addome.