Campofranco, via ai lavori di scavo sulla rete idrica

La ditta Aqualia si sta occupando, da ieri, degli interventi che interessano la via Vittorio Emamuele a partire dal civico 25 in direzione piazza Crispi. In conseguenza sarà limitato il traffico automobilistico

CAMPOFRANCO – Il Comune ha pubblicato un’ordinanza in merito ai lavori sulla rete idrica, che sono iniziati proprio ieri.

Dei lavori di scavo si sta occupando l’Aqualia ditta che dovrà intervenire sul rifacimento della rete idrica, lungo la via Vittorio Emanuele, a partire dal civico 25 con direzione piazza Crispi.

Il Comune ha ritenuto di limitare il traffico automobilistico nella via Vittorio Emanuele, Piazza Vittorio Veneto (tratto interessato dai lavori) per permettere un più rapido e sicuro intervento di ripristino da parte della ditta incaricata e preservare i passanti dal pericolo.

Inoltre, applicando il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Cds emanato con Dpr 495 del 16 dicembre 1992 – con il quale tra l’altro vengono stabilite le forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità d’impiego e di apposizione – e in particolare facendo riferimento alll’art. 120, commi 2 e 3, l’Ente ha deciso di interdire temporaneamente la sosta sulla via Vittorio Emanuele dal civico 35 fino all’ intersezione con via Pile e in piazza Vittorio Veneto a partire dal 20 maggio 2024 e fino alla fine dei lavori.

Poiché in contemporanea ci saranno anche dei lavori in via Arena (ordinanza n. 6 del 17 maggio 2024), per permettere il passaggio dei mezzi pesanti, è stato istituito il divieto di sosta in via Magazzeni dalla zona della “Casa del Fanciullo” fino all’incrocio con via Nazario Sauro.