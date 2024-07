VIDEO | Catania, parte la stagione 2024-2025

I giocatori etnei si ritroveranno stasera a Catania: in mattinata, al ”Massimino”, arrivati lo staff tecnico di Toscano e il ds Faggiano

Inizia ufficiosamente oggi la stagione agonistica 2024-2025 del Catania. I giocatori rossazzurri, infatti, si ritroveranno in serata, con la serie di visite mediche di rito in programma da domani mattina allo stadio “Angelo Massimino”. In mattinata, intanto, si è già riunito lo staff di mister Domenico Toscano, tra cui il collaboratore tecnico Leo Vanzetto e il preparatore dei portieri Angelo Porracchio. Ultimi preparativi, insomma, in vista dell’avvio del ritiro ad Assisi, con partenza direzione Umbria fissata per domenica 14 luglio e primi allenamenti da lunedì 15.

Presente anche il ds Faggiano

Negli uffici del vecchio Cibali, inoltre, si è presentato anche il direttore sportivo etneo Daniele Faggiano, impegnato nella costruzione della rosa da mettere a disposizione dell’allenatore ex Cesena con l’ufficialità giunta nelle scorse ore del playmaker Luca Verna e quelle ormai prossime di Francesco Di Tacchio e Filippo D’Andrea per centrocampo e trequarti.

