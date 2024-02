Centuripe, ok della Corte dei Conti al Riequilibrio

Via libera, tenendo conto degli obiettivi raggiunti, al Piano pluriennale già approvato dai consiglieri di maggioranza nel 2022. Il sindaco La Spina: “È frutto di attenzione alle spese e ricerca di risorse”

CENTURIPE – È un importante traguardo, una grande vittoria per il Comune di Centuripe. La sezione di controllo della Corte dei Conti nell’adunanza del 7 febbraio scorso, ha accolto il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dai consiglieri di maggioranza il 27 giugno 2022.

La Corte ha tenuto conto degli obiettivi raggiunti in questi anni dall’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore La Spina, in particolare su questi punti: importante riduzione del disavanzo: si è passati da 7.318.416 euro del 2018 a 3.093.105 euro del 2022 (ultimo rendiconto). In pratica in soli tre anni si è più che dimezzato il disavanzo ereditato dalle precedenti amministrazioni; liquidità e utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. Il Comune non ha più problemi di liquidità: la disponibilità nella cassa comunale è costantemente superiore a 2.300.000 euro. Inoltre nel 2022 e nel 2023 non è mai stata utilizzata l’anticipazione di tesoreria (con azzeramento delle spese per interessi), dal 2016 al 2019 l’anticipazione era stata utilizzata per 365 giorni; rilevante riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori; puntualità nel pagamento degli stipendi al personale dipendente; osservanza dei tempi di pagamento dei debiti fuori bilancio; rispetto degli equilibri di bilancio.

Evitato il dissesto

Altro fattore determinante è stata la scelta di ridurre il Piano di riequilibrio a nove anni (rispetto ai 15 anni del vecchio piano) e si concluderà nel 2026. Oltre ad evitare il dissesto, il Comune, pertanto, potrà ritornare presto a una regolarità amministrativa.

La prossima Amministrazione, se si rispetterà il piano, avrà la possibilità di ridurre i tributi comunali, di offrire più servizi ai cittadini, di poter assumere personale senza alcuna autorizzazione.

Soddisfazione per il sindaco Salvatore La Spina

Grande soddisfazione per il sindaco Salvatore La Spina per il risultato raggiunto: “Questo obiettivo è il frutto di un lungo ed estenuante lavoro, fatto soprattutto di attenzione alle spese e di ricerca di risorse. Ringrazio l’assessore al Bilancio Giuseppe Maccarrone per aver messo tutta la sua professionalità al servizio del Comune, a tutti gli assessori di oggi (Alice La Spina, Giordana La Spina, Salvo Longo, Michele Seminara) e gli Assessori dimissionari (Giuseppe Biondi e Angelo Parisi) che hanno in questi tre anni saggiamente gestito le loro deleghe con diligenza e accuratezza nell’uso delle risorse”.

“Abbiamo portato avanti progetti – ha concluso La Spina – sviluppato e valorizzato il paese senza gravare alle casse del Comune, abbiamo cercato fondi, vinto bandi, cercato sponsorizzazioni dai privati riuscendo a trasformare il paese di Centuripe come non mai prima di oggi. Non siamo riusciti a volte a dare risposte ai cittadini, spesso a causa del predissesto, ma siamo convinti che stiamo portando il Comune a poter disporre serenamente delle risorse necessarie e saremo in grado di poter dare le risposte in futuro se i cittadini ci rinnoveranno la fiducia”.