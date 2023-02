Chi è Tatiana Valovaya

La russa Tatiana Valovaya è il 13° Direttore Generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra (UNOG) e la prima donna ad occupare questa carica. Con più di 35 anni di esperienza nel servizio pubblico, nella diplomazia e nel giornalismo, ha iniziato la sua carriera nel 1983 nella redazione della Gazzetta economica di Mosca, prima come corrispondente e poi come vice direttore del Dipartimento di Economia mondiale.

Nel 1989 è entrata a far parte della Missione Permanente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche presso l’Unione Europea, dove ha ricoperto il ruolo di Terzo Segretario. È poi diventata Secondo Segretario della Rappresentanza Permanente della Federazione Russa presso l’UE, carica che ha ricoperto fino al 1994. Nel corso della sua carriera diplomatica si è occupata di questioni relative alla cooperazione finanziaria ed economica.

Dal 1995 al 1997, ha lavorato presso l’amministrazione presidenziale della Federazione Russa, dove era responsabile delle relazioni con gli organi statutari della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). In seguito è stata capo della direzione della politica monetaria e finanziaria presso il ministero della CSI.

Dal 1999 al 2012 ha lavorato nell’amministrazione governativa della Federazione Russa come Vice Direttore e poi Direttore del Dipartimento della Cooperazione Internazionale. È entrata a far parte della Commissione economica eurasiatica nel 2012 come membro del consiglio e ministro responsabile per l’integrazione e le questioni macroeconomiche. In questa veste, ha guidato l’attuazione delle politiche di integrazione all’interno della Commissione economica eurasiatica.

Ha inoltre coordinato i processi di formazione del Consiglio economico supremo eurasiatico, ha supervisionato la negoziazione di accordi di libero scambio tra la Comunità economica eurasiatica e paesi terzi e ha gestito le relazioni con le organizzazioni internazionali. Nel 1980 si è laureata presso la Facoltà di Relazioni economiche internazionali dell’Istituto finanziario di Mosca.

Ha conseguito il titolo scientifico di Candidate of Economic Sciences (1° livello di dottorato scientifico e il titolo di Dottore in Scienze economiche presso l’Accademia finanziaria sotto il governo della Federazione Russa). Ha scritto più di 170 pubblicazioni scientifiche e giornalistiche su questioni di relazioni monetarie e creditizie internazionali, integrazione economica europea ed eurasiatica e cooperazione multilaterale nella CSI.

Oltre alla sua lingua madre, il russo, parla inglese e francese.