Clamoroso dalla Francia: gli sceicchi del Psg vicinissimi alla Sampdoria

Nasser AlKhelaifi sarebbe pronto ad affiancare Radrizzani alla guida della Sampdoria: gli sceicchi sono ad un passo dal club blucerchiato

Una bomba clamorosa scuote il mondo del calcio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino “Equipe”, infatti, Qatar Sports Investments, società proprietaria del PSG, sarebbe ad un passo dall’acquisizione della Sampdoria.

Al Khelaifi pronto ad affiancare Radrizzani alla Sampdoria

Nasser Al Khelaifi, il numero uno del club campione di Francia, entrerebbe come socio di minoranza e andrebbe ad affiancare Andrea Radrizzani e la sua ASER Ventures, che invece deterrebbe la quota di maggioranza.

Si riaccende così una nuove luce di speranza per tutto il popolo blucerchiato, in bilico tra il fallimento e la rinascita dopo l’amara retrocessione in Serie B.