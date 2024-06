Da De Gregori a Mahmood: tutti i concerti in Sicilia nell’estate 2024

Sarà un'estate 2024 all'insegna della musica quella in Sicilia: ecco tutti i concerti in programma nell'isola fino ad agosto

Con l’arrivo dell’estate, la Sicilia torna ad essere protagonista di concerti sotto le stelle. Se durante l’anno l’isola viene inserita da pochi artisti come tappa nei loro tour, è soprattutto in estate che diventa terra di arte, musica e intrattenimento.

Molti artisti e musicisti la scelgono come meta obbligatoria dove esibirsi per riabbracciare i tanti fans siciliani e anche per poter vivere e godere delle bellezze naturali, culturali, culinarie e storiche che la Sicilia offre.

Sono tanti, infatti, i concerti previsti da luglio a settembre sull’Isola che si riaccenderà sulle note di canzoni che durante l’anno sono diventate colonna sonora della vita di tanti, ma anche hit potenti che hanno scalato le classifiche nazionali e internazionali.

Pronti a segnare in calendario il concerto da non perdere?

Concerti in Sicilia a luglio 2024

Ad aprire la stagione estiva dei concerti in Sicilia è Noemi che sarà il 1° luglio al Teatro di Verdura di Palermo per il Sicilia Jazz Festival 2024. Sempre al Teatro di Verdura sarà pronta Carolina Benvenga l’8 luglio ad intrattenere grandi e piccini e l’appuntamento si rinnova pure il 9 luglio all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea.

Al Velodromo di Palermo sarà la volta di Gigi D’Alessio il 5 e 6 luglio e de Il Volo il 13 luglio che saranno alla Villa Bellini di Catania l’11 luglio.

Grande protagonista di quest’anno è lo stadio Franco Scoglio di Messina perché molti artisti lo hanno scelto per esibirsi. Arriveranno il 3 luglio i Negramaro, il 5 luglio Marracash, il 6 luglio Sfera Ebbasta, il 9 luglio Max Pezzali.

Ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo si potrà assistere al concerto di Salmo & Noyz il 13 luglio, di Tommaso Paradiso il 20 luglio che sarà anche alla Villa Bellini il giorno prima, di Calcutta il 25 luglio, di Coez & Frah Quintale il 26 luglio, di Annalisa il 27 luglio che farà tappa anche alla Villa Bellini di Catania il 26 luglio e di Ariete il 28 luglio che sarà anche alla Villa Bellini di Catania il 27 luglio.

A proposito di Catania e dintorni, a luglio alla Villa Bellini Gazzelle canterà il 13 luglio, i Blu il 18 luglio, Tedua il 22 luglio e Mr Rain il 23 luglio.

Gigi Finizio farà un vero e proprio tour siciliano che partirà da Partanna il 18 luglio e toccherà il 19 e 20 luglio Palermo e il 25 luglio Milazzo. Sull’Isola anche i Cugini di Campagna che si esibiranno il 19 luglio a Misiliscemi e il 27 luglio a Ragusa.

Menzione speciale per Roberto Bolle che porterà il suo spettacolo “Roberto Bolle and Friends” il 14 luglio al Teatro Greco di Siracusa.

Concerti in Sicilia ad agosto 2024

Con agosto tornano in rilievo location suggestive e inedite come il Teatro Antico di Taormina, la Scalinata della Cattedrale di Noto e Piccolo Parco Urbano di Bagheria, oltre ai luoghi già menzionati.

L’1, il 2 e il 3 agosto al teatro Antico di Taormina canterà Biagio Antonacci.

Alla Villa Bellini di Catania sarà un mese ricco di artisti e di grandi emozioni. Ci saranno l’1 agosto Francesco De Gregori che canterà anche il 3 agosto alla Scalinata della Cattedrale di Noto e il 4 agosto al teatro di Verdura di Palermo, il 2 agosto Irama, il 6 agosto Gemitaiz, il 7 agosto Marcella Bella che sarà l’8 agosto alla Scalinata della Cattedrale di Noto, il 9 agosto Fiorella Mannoia con l’Orchestra Sinfonica che proseguirà il tour il 10 agosto al Teatro di Verdura e il 12 agosto al teatro Greco di Tindari, il 10 agosto Emma Marrone, l’11 e il 12 agosto Gigi D’Alessio, il 16 agosto Francesco Renga & Nek che si esibiranno il 17 agosto al teatro di Verdura di Palermo, il 17 e 18 agosto i POOH presenti il 20 agosto al Velodromo di Palermo, il 20 agosto Mahmood che raddoppia la data il 21 agosto al Teatro di Verdura di Palermo, il 22 agosto Umberto Tozzi che sarà anche il 20 agosto al teatro Castello di Milazzo e il 23 agosto al teatro di Verdura di Palermo.

Negli ultimi giorni di agosto, sempre alla Villa Bellini di Catania arriveranno: Gabry Ponte il 21 agosto, Achille Lauro il 23 agosto per cantare poi il 24 agosto al Teatro di Verdura di Palermo, Massimo Ranieri il 25 agosto mentre il 23 agosto sarà al teatro Greco di Tindari e il 26 agosto al teatro di Verdura di Palermo, Fabrizio Moro il 28 agosto che raddoppia il 29 agosto al teatro di Verdura di Palermo e Antonello Venditti il 29 agosto e in seguito il 31 agosto al Velodromo di Palermo. Il 31 agosto sarà il turno di Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Carmen Consolil’8 agosto al teatro al Castello di Milazzo, il 9 agosto al teatro Parco Urbano di Finale di Pollina, il 10 agosto all’Auditorum Mediterraneo di Marina di Modica e l’11 agosto nell’area archeologica di Morgantina ad Aidone.

Al Piccolo Parco Urbano di Bagheria per la 2° edizione del Piccolo Festivalsi esibiranno il 2 agosto: Angelina Mango, Santi Francesi e la bandBNKR44. Il piccolo Parco Urbano di Bagheria scelto anche da Manu Chao per il concerto del 20 agosto, da Piero Pelù che canterà il 18 agosto dopo essersi esibito il 16 agosto alla Scalinata della Cattedrale di Noto.

Sulla Scalinata della Cattedrale di Noto, invece, vedremo Russell Crowe il 7 agosto, Colapesce DiMartino il 10 agosto che saranno l’8 agostoa piazza Castello a Castelbuono e Max Gazzè il 17 agosto.

Daniele Silvestri canterà il 16 agosto al teatro Pietra Rosa di Pollina, Ermal Meta il 24 agosto all’Anfiteatro di Zafferana Etnea e il 25 agosto al teatro di Verdura di Palermo. Panariello Vs Masini saranno a Milazzo il 3 agosto; nello stesso giorno Roberto Vecchioni sarà a Roccavaldina e Uccio De Santis all’ Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea. Il 7 agosto sarà la volta de il Tre all’ Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea. Tony Hadley sceglie la Sicilia con due date: il 12 agosto al Teatro di Verdura di Palermo e il 13 agosto alla Villa Bellini di Catania. Massimo Ranieri sarà il 23 agosto al Teatro Greco di Tindari.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI