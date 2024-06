Decathlon assume in Sicilia: ecco le nuove offerte di lavoro di giugno 2024

Si cercano Sales Assistant per 3 punti vendita siciliani.

Nuove offerte di lavoro con Decathlon in Sicilia: aperta la posizione per Sales Assistant (Addetto/a alle vendite) in tre diversi punti vendita a giugno 2024.

Ecco i requisiti e come candidarsi.

Decathlon, offerte di lavoro in Sicilia di giugno 2024

L’azienda – specializzata nel settore della vendita di abbigliamento e attrezzature sportive – ricerca Sales Assistant (Addetto/a alle vendite) per i seguenti punti vendita:

Viale delle Americhe, SP52, 97100 Ragusa ;

; Contrada Spalla, Melilli, SR;

Via I Dorsale Z.I.R, 91100 Trapani.

Chi lavora con Decathlon in qualità di Sales Assistant ha il compito di:

Accogliere e accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto;

Garantire la disponibilità dello stock;

Prendere decisioni in autonomia circa la gestione del layout e del merchandising del negozio;

Mettere la propria passione per lo sport a disposizione dei clienti, di club e scuole del territorio;

Supportare e integrare la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo) nell’attività lavorativa.

Lavoro con Decathlon, contratto e stipendio

L’azienda offre per queste specifiche offerte di lavoro:

CCNL applicabile: CCNL Terziario Distribuzione e Servizi;

CCNL Terziario Distribuzione e Servizi; Tipo di contratto: Primo contratto a tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’inserimento in azienda;

Primo contratto a tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’inserimento in azienda; Part-time 20-24 ore;

20-24 ore; Stipendio mensile: tra 765€ a 920€, variabile in funzione della base oraria settimanale.

Requisiti

Per lavorare come Sales Assistant da Decathlon, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

Visione sportiva e mentalità innovativa;

Abilità nel lavoro in team;

Curiosità e capacità di prendere l’iniziativa a sostegno della campagna di sviluppo sostenibile intrapresa dall’azienda;

Voglia di apprendere.

Completano il profilo eventuale esperienza (gradita) e disponibilità a lavorare su turni.

Come fare domanda

Per fare domanda e vedere ulteriori offerte di lavoro da Decathlon in Sicilia e in tutta Italia, basta: visitare la sezione “Lavora con noi – Decathlon Careers”, scegliere l’offerta desiderata e cliccare su “Candidati”.

