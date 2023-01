Furto di un ponteggio, 27enne “beccato” con 9 pedane su Fiat Punto rubata

L'auto rubata e il furto al cantiere: un 27enne è stato arrestato a Catania per furto aggravato in concorso e denunciato per ricettazione.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 27enne catanese per il reato di furto aggravato in concorso di un ponteggio e denunciato per ricettazione.

Ecco il bilancio dell’operazione dei militari dell’Arma.

Furto di un ponteggio a Catania, 27enne “beccato” dai carabinieri

Alle prime luci dell’alba i militari, nel transitare in viale della Libertà in corrispondenza dell’intersezione con via Asilo Sant’Agata, hanno notato due giovani intenti a caricare su una Fiat Punto delle pedane metalliche utilizzate per ponteggi di edilizia.

I carabinieri, insospettiti, hanno raggiunto velocemente il punto dove si trovavano i due giovani che, alla vista della gazzella, si sono allontanati velocemente in direzioni opposte cercando di guadagnarsi l’impunità. Uno dei due giovani, poi identificato come il 27enne, è stato raggiunto e bloccato dai militari operanti mentre l’altro, al momento in corso di identificazione, si è dileguato nelle stradine limitrofe.

I carabinieri hanno effettuato un’ispezione sul luogo dell’intervento, dove hanno costatato che nel punto dove i due complici stavano caricando le pedane metalliche è allestito un ponteggio per lavori di ristrutturazione di un edificio con ingresso in viale della Libertà, dal quale risultava che mancassero 13 pedane. Di queste, 9 erano appoggiate verticalmente sul muro sottostante il ponteggio, mentre le restanti erano nella Fiat Punto, che da accertamenti è risultata rubata (il proprietario aveva denunciato il furto una settimana fa all’Arma di Granieri).

I carabinieri hanno sottoposto il 27enne agli arresti domiciliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.

Immagine di repertorio