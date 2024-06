Giovanni Lo Schiavo è il nuovo reggente della Cisal Catania: “Grazie per il prestigioso incarico”

Incarico ufficiale dallo scorso venerdì 14 giugno: ecco le parole del neo-eletto.

Il segretario generale della Confederazione Cisal, Francesco Cavallaro, ha conferito l’incarico di reggente dell’Unione Provinciale Cisal Catania a Giovanni Lo Schiavo.

Dell’incarico, negli ambienti sindacali catanesi, si vociferava già da alcune settimane, mentre il provvedimento di nomina è stato firmato dal segretario confederale venerdì 14 giugno scorso con decorrenza immediata.

Giovanni Lo Schiavo nuovo reggente di Cisal Catania

Lo Schiavo, veterano del sindacato, ha maturato specificatamente la propria lunga esperienza nel settore del Trasporto Pubblico Locale; in atto, è segretario regionale aggiunto della Federazione Faisa Cisal Sicilia.

“Ringrazio l’intera segreteria confederale con in testa il Segretario Generale Cavallaro per la fiducia accordatami nell’avermi conferito il prestigioso incarico – ha dichiarato Lo Schiavo -. Ringrazio, altresì, tutti i segretari provinciali di categoria per avermi indicato e soprattutto per la stima e considerazione rivoltami durante i passaggi propedeutici alla nomina. Ho consapevolezza della responsabilità e complessità che impone il ruolo rispetto alle molteplici problematiche che attanagliano la città di Catania e il suo comprensorio Provinciale, oltre l’onere di portare al Congresso la Cisal catanese nei termini e con le modalità previste dallo Statuto Confederale”, ha concluso il nuovo eletto.

Foto da comunicato stampa