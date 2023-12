Uccide coetaneo 15enne a pugnalate fuori dalla scuola: l’omicidio deciso in chat

Dura poco la fuga del giovane omicida, rintracciato e fermato dalla polizia.

Tredici anni da scontare in un Young Offenders Institute. E’ questa la condanna inflitta a un giovane di 15 anni accusato di avere pugnalato a morte un coetaneo. Un omicidio premeditato sull’app multimediale per smartphone e tablet Snapchat ed eseguito dopo giorni di stalking. Il fattaccio si consuma in Gran Bretagna, precisamente nella zona di Kingsthorpe a Northampton il 22 marzo scorso.

Fuga vana

Tutto avviene fuori dalla scuola, quando il giovanissimo omicida si avvicina a Rohan Shand, 16 anni, conosciuto come Fred. Lo spinge contro un albero e lo accoltella al petto lasciandolo esanime sull’asfalto. Poi la fuga, precipitosa ma vana, visto che la polizia lo ha raggiunto e fermato grazie alle telefonate di alcuni testimoni.