Colto da ictus nella guardiola dell’ospedale: morta guardia giurata

A non lasciargli scampo, all’alba di questa mattina, è stato un arresto cardiocircolatorio, che lo colpisce, durante lo svolgimento delle sue mansioni mentre si trovava nel Campus del Cro di Aviano. All’età di 57 anni muore Roberto Ferroli, guardia giurata di Brescia residente a Spilimbergo.

Malore fatale

Nonostante il tempestivo arrivo dei Vigili del fuoco, per l’uomo, rimasto bloccato dopo il malore all’interno della guardiola, non c’è stato nulla da fare. Sbloccata la porta, il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altro che constare il decesso. Presenti sul posto i Carabinieri.