Incendio sulla Caltanissetta-Gela: furgone in fiamme

Incendio sulla Strada Statale 626 Caltanissetta-Gela. Al km 46, tra il bivio di Judeca e quello di Butera, intorno alle 13:30 di oggi un furgone è andato in fiamme. I soccorsi sarebbero stati contattati dal conducente che si è messo in salvo. La centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta ha inoltrato una squadra. Il rogo è stato spento dai pompieri. La Polizia Stradale è intervenuta sul posto. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo.