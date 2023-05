Incidente sul lavoro, resta schiacciato da un macchinario: operaio in fin di vita

In corso gli accertamenti atti a verificare se sono state rispettate tutte le normative previste dalla legge.

Un uomo di 30 anni, impiegato alla Crocolux a Trezzano Sul Naviglio (Milano), ditta che produce borse e accessori in pelle, è rimasto schiacciato da un macchinario industriale. L’operaio versa adesso in gravissime condizioni. Il sinistro è avvenuto stamani. Stando ad una prima ricostruzione dei vigili del fuoco intervenuti per liberarlo, entrambe gli arti inferiori erano schiacciati dal pensante macchinario.

Trauma cranico

Considerate le condizioni apparse subito disperate, è stato disposto l’intervento di due ambulanze e un elisoccorso. In codice rosso al Niguarda di Milano, all’uomo è stato anche riscontrato un trauma a un braccio e un trauma cranico. Saranno gli agenti della polizia locale di Trezzano e gli incaricati della sicurezza sui luoghi del lavoro di Ats, a verificare se sono state rispettate tutte le normative previste dalla legge.