A Leonforte via ai lavori per il nuovo Commissariato

Saranno i locali comunali dell’ex Pretura di largo Melvis Jones a ospitare la struttura. I cantieri partiranno alla fine del mese di giugno e saranno completati entro sei mesi. Il sindaco: “Passi avanti per la sicurezza”

LEONFORTE (EN) – Un importante passo avanti è stato compiuto nei giorni scorsi per la tutela del territorio e per la difesa della sicurezza dei cittadini, quando alla presenza dei più alti rappresentanti istituzionali – dal sindaco di Leonforte Piero Livolsi, passando per i rappresentanti del personale della polizia di Stato del Commissariato locale – sono state ufficialmente consegnate le chiavi dei locali comunali di largo Melvis Jones che, al termine dei lavori affidati alla ditta incaricata, dovranno ospitare la nuova sede del Commissariato di Pubblica sicurezza.

L’iter progettuale per la sistemazione e l’adeguamento dei locali comunali prevede l’avvio dei lavori entro la fine di questo mese e il completamento dell’opera entro il termine di sei mesi.

“Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale – hanno sottolineato dalla Questura di Enna – si riuscirà a breve a realizzare la nuova sede del Commissariato di Pubblica sicurezza, che renderà ancora più funzionale l’impegno della Polizia di Stato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio del comune di Leonforte”.

“Sono state consegnate le chiavi e i locali dell’ex Pretura di Leonforte – ha commentato il sindaco Livolsi – alla ditta che eseguirà i lavori, per dare il via alle attività di adeguamento dei locali da adibire a commissariato di Polizia. La ditta aggiudicataria avrà 180 giorni per completare i lavori, a seguire i nuovi uffici saranno consegnati alla Polizia di Stato”.

“Si comincia a realizzare il nostro programma – ha concluso il primo cittadino – con azioni mirate, concrete, per dotare la nostra collettività di una struttura adeguata e funzionale ad accogliere ulteriore personale che potrà lavorare per la sicurezza della nostra cittadinanza”.