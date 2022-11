Malore nel sonno a 40 anni, la madre lo trova morto a letto

Un decesso inspiegabile quello di Davide Bagnoli. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso. Il dramma della mamma

Una morte inspiegabile. Improvvisa. A soli 40 anni. Un altro giovane uomo è deceduto per un malore. Ed è successo nel sonno. Così è deceduto Davide Bagnoli, “Davidone” come lo definivano gli amici scout che ha frequentato per anni. Un intero comune, quello di Bellariva, frazione di Rimini è sconvolto per la notizia della sua scomparsa.

Il dramma della madre

Davide Bagnoli è morto nel sonno a soli 40 anni. A stroncarlo nel suo letto sarebbe stato un malore. E’ stata la madre a trovarlo senza vita, come racconta Riminitoday, un dramma per la donna, allarmata dal fatto che il figlio non si era alzato per fare colazione. Gli amici lo avevano incontrato nel fine settimana, non sembrava stesse male. L’uomo era molto conosciuto anche perché da un po’ lavorava per una cooperativa che si occupa della raccolta dei monopattini sul lungomare.

Il dolore degli amici

“Buon viaggio Davidone”, è il messaggio di cordoglio che si legge nei post degli amici e dei conoscenti sui social. E ancora: “Mi dispiace, sempre le persone brave raggiungono il cielo per primi”. Tutti lo ricordano come un gigante buono, una persona perbene. Viveva con la mamma e la sorella.