Meteo Sicilia, anche domani cielo sereno e temperature gradevoli: le previsioni

Ancora clima mite e cieli sereni sulla Sicilia. Ecco le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 19 dicembre.

Prosegue la situazione di alta pressione sulla Sicilia. Per la giornata di domani, lunedì 19 novembre, sulla nostra Isola si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi con temperature ancora elevate rispetto alla media stagione.

Meteo Sicilia, le temperature

Nelle ore centrali della giornata, infatti, si toccheranno nuovamente 19-20 gradi in diverse località del territorio isolano.

I valori più alti verranno registrati lungo la fascia costiera, in particolare nelle zone di Agrigento, Catania e Siracusa. Clima mite anche nelle restanti province della Sicilia.

Meteo Sicilia, situazione venti e mari

Per quanto riguarda i venti, il dipartimento della Protezione civile regionale indica che saranno “inizialmente forti dai quadranti settentrionali su Sicilia meridionale, in graduale attenuazione”.

I mari che circondano la Sicilia si presenteranno mossi. In particolare sarà “molto mosso” il mar Ionio, con moto ondoso in graduale calo in serata.