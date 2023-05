Meteo Sicilia, sole “timido” e pioggia intermittente: le previsioni per domani

Regna nuovamente l'instabilità sulla Sicilia. Ecco le previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 25 maggio.

Regnerà l’incertezza in Sicilia nella giornata di domani, giovedì 25 maggio, dal punto di vista meteorologico. In base alle previsioni meteo per le prossime 24 ore, infatti, sono previsti cieli parzialmente nuvolosi con probabilità di precipitazioni in clune province dell’isola.

Meteo Sicilia, dove pioverà e dove no

Le piogge, in particolare, potrebbero manifestarsi – a tratti – nelle zone dell’Agrigentino, dell’Ennese e del Trapanese. Nel resto del territorio siciliano il cielo dovrebbe reggere, con il sole che potrebbe fare la sua comparsa a più riprese nel corso della giornata.

Per quanto riguarda le temperature, si attende un nuovo rialzo dei valori massimi. Specialmente nelle aree costiere della Sicilia, sono previste punte di 27-28 gradi nel corso delle ore centrali della giornata.

Picchi di 24-25 gradi si verificheranno anche nelle zone interne della Sicilia. Per quanto concerne le temperature minime, le previsioni evidenziano un andamento basato sulla stabilità.

Foto di repertorio