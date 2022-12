Michelle Hunziker in bikini sulla neve, il “lato B” è da urlo. E Tomaso Trussardi osserva

La presentatrice televisiva lascia senza fiato i propri followers di Instagram con degli scatti bollenti realizzati sulla neve.

Michelle Hunziker lascia senza fiato i propri followers di Instagram pubblicando alcuni scatti che la ritraggono in bikini sulla neve.

Tante le pose “plastiche” per la ex modella e attuale conduttrice televisiva svizzera con cittadinanza italiana che sfodera un fisico perfetto e asciutto, mantenuto grazie anche alla grande dedizione per l’attività fisica della 45enne.

In tanti, osservando gli scatti, hanno certamente notato anche il “lato B” della donna. Una foto che, per come è stata scattata, sembra ricordare quella realizzata nel 1995 per una nota marca di intimo.

Michelle Hunziker in compagnia dell’ex marito

Hunziker sta trascorrendo le vacanze natalizie in alta quota in Alta Badia, tra le Dolomiti in Alto Adige. Insieme a lei, in questi giorni, l’amica Serena Autieri e l’ex marito e Tomaso Trussardi.

Una vicinanza non a caso quella dell’imprenditore bergamasco, dal quale la bella Michelle aveva annunciato la propria separazione nei mesi precedenti.

Secondo le ultime voci legate al gossip, infatti, la coppia sembrerebbe essersi riconciliata e non si esclude un clamoroso ritorno di fiamma.

Fonte foto: Instagram – Michelle Hunziker