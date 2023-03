Migranti, ancora trasferimenti per svuotare l’hotspot. Nave Louise Michel ancora bloccata

Anche oggi sono in programma nuovi trasferimenti per svuotare l'hotspot di contrada Imbriacola.

Proseguono le operazioni di svuotamento dell’hotspot di Lampedusa, dove al momento sono presenti oltre 1.400 migranti, più della capienza massima consentita. Nelle scorse ore 363 persone sono state trasferite a Porto Empedocle a bordo di un traghetto di linea, mentre la nave Diciotti si è occupata del trasferimento a Reggio Calabria di 526 individui.

Nella giornata odierna, di concerto con la Prefettura di Agrigento e il Viminale, altre 70 persone abbandoneranno la struttura di contrada Imbriacola per essere trasferiti a Cagliari con un aereo militare.

Lampedusa, ancora ferma nave Banksy

Rimane ancora in stato di fermo, intanto, la nave umanitaria Louise Michel finanziata dall’artista britannico Banksy. L’imbarcazione aveva effettuato diversi salvataggi nelle ore precedenti, facendo sbarcare diverse persone sul molo di Lampedusa.

“Ventiquattro ore dopo che ci è stato detto che la nostra nave è stata fermata, non abbiamo ancora una giustificazione scritta ufficiale per la detenzione. Sappiamo di dozzine di barche in pericolo proprio di fronte all’isola in questo preciso momento, eppure ci viene impedito di prestare assistenza. Questo è inaccettabile!”, aveva scritto l’equipaggio della nave Louise Michel su Twitter.